Venerdì 14 Aprile 2023, 07:00

PERUGIA - «La mia generazione ha lottato, ha fatto manifestazioni per facilitare il recupero dei condannati, quindi far ottenere quanto necessario per il loro reinserimento, per la loro riabilitazione cose confacenti alla dignità umana, ma il nostro intento era e rimane rivolto a chi avesse fatto una riflessione sulla colpa a chi avesse elaborato un personale pentimento».

Questo ha detto Simonetta Pangallo quando è venuta a conoscenza della “licenza” premio ottenuta da Roberto Spaccino l’uomo condannato all’ergastolo per l’uccisione di sua figlia Barbara Cicioni, avvenuta a Compignano il 24 maggio 2007, quando trentacinquenne era incinta di Elena all’ottavo mese di gravidanza.

Simonetta Pangallo sempre misurata e lontana da sentimenti di vendetta già precedentemente, nel 2021, invitò quanti volevano onorare la memoria di sua figlia Barbara a ricordarla anche solo con un pensiero. «Resto ferma nella mia convinzione – spiega – quindi non ho commenti da fare, anche se sono sempre convinta che per ottenere questi benefici si debba richiedere una profonda riflessione sul malfatto, cosa che da lui non è stata fatta, mentre chi ha commesso un omicidio la deve fare quella riflessione, deve prendere atto della colpa commessa, solo per questo ritengo che non meriterebbe questi permessi premio».

«Tutto ciò – prosegue motivando – a difesa delle donne e dei bambini vittime quasi quotidiane della violenza di alcuni. Insomma questi soggetti vanno riammessi in società dopo un atto di contrizione, ci deve essere una ammissione di colpa e una espiazione, noi non dobbiamo essere egoisti pensando solo al nostro immenso dolore, però ci deve essere un’etica alla base di tutto».

«Se lui avesse ammesso la colpa – chiude Simonetta Pangallo - penso che sarebbe la cosa più positiva per lui stesso, mentre così il fatto si trasforma in uno schiaffo nei confronti di tutte le donne che subiscono violenze purtroppo quotidianamente». Secondo le leggi vigenti il detenuto condannato all’ergastolo può inoltrare richiesta per ottenere permessi dopo 10 anni dalla carcerazione, nel caso di Spaccino gli anni attualmente sono circa 16, quindi dopo il primo permesso richiesto nel 2019 dal suo avvocato, e ottenuto a giungo del 2022, ora questo di due giorni, lunedì di Pasquetta e martedì, trascorsi lontani da Compignano insieme ai parenti più stretti che con lui hanno consumato un pasto in trattoria.

Va ricordato che Spaccino fu arrestato il 29 maggio 2007 quando aveva 37 anni, quindi oggi ne ha 53 e gode di questi permessi premio da poco tempo. I permessi vengono rilasciati sulla base di valutazioni comportamentali su atteggiamenti di vita carceraria, la così detta buona condotta, quindi il lavoro svolto nella lavanderia del carcere di vocabolo Sabbione a Terni e l’attività di “spesino”, cioè colui che consegna la spesa agli altri detenuti evidentemente ha dato i suoi frutti, tanto da far superare i primi dinieghi posti dalla procura del tribunale di Spoleto che si opponeva alla concessione, opposizioni superate dal tribunale del riesame.

LA NUOVA VITA DEI FIGLI

I due figli Nicolò e Filippo, avuti da Barbara, figli che non ha più visto, vivono a Roma a casa dello zio Pierfrancesco Pangallo, fratello di Simonetta noto giornalista de La 7, purtroppo deceduto nel 2018, e frequentano l’università. Sono ora accuditi dalla zia Elisabetta che, dopo un primo atto di affidamento, li ha adottati, tanto che stanno insieme ai fratelli adottivi Camilla e Giacomo formando tutta una famiglia.