PERUGIA - Proseguono le Jazz Dinner al Giò di Perugia, con una proposta che unisce musica live, esposizioni d’arte, eccellenze enologiche e cucina del territorio. Sabato l’appuntamento della rassegna Food & Jazz dal Vino vedrà come protagonista il sassofonistache si esibirà in quartetto per un omaggio ai talenti di. Con lui sul palco(pianoforte),(contrabbasso) e(batteria), tre giovani talenti del jazz made-in-Umbria. La serata, come di consueto, inizierà alle 20.30 con gli “Assaggi d’Arte”, con le opere della tedescacommentate dal critico. Un nome conosciuto a livello internazionale negli ambiti della lavorazione del vetro e della ceramica che esporrà 10 lavori.L’Alberto Mommi Quartet porterà in scena un tributo a due compositori che ancora oggi rappresentano l’innovazione; Herbie Hancock come precursore e Benny Golson come raffinato sperimentatore, entrambi rappresentanti di quel jazz che unisce ascoltatori di tutte le generazioni e di ogni estrazione culturale. Durante il live anche altri big del jazz verranno celebrati dalla formazione guidata da Mommi, dal 2013 1° sax alto della rinnovata Perugia Big Band: «Alberto Mommi è un musicista di pregio - afferma il direttore artistico della rassegna- e ospitarlo sul nostro palco con il suo quartetto, in un omaggio a due mostri sacri del Jazz come Hancock e Golson è davvero un piacere».