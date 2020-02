Oltre il Visibile, "Oltre ogni limite". Sul grande schermo, quando la mente condiziona la realtà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di che cos’è fatto un pensiero? Di che cos’è fatta la realtà? E soprattutto, come può un pensiero modificare la natura della realtà?La prossima, a cura dell’, sarà un viaggio nel cuore più autentico della natura umana: il superamento di sé, in un’insaziabile ricerca dell’ignoto e dell’inconcepibile.La rassegna, che ha per titolo Oltre ogni Limite - La nuova frontiera nello sviluppo del potenziale umano, si terrà adc/o la(Biblioteca “Luciano Lama”) da giovedì 20 a domenica 23febbraio, con ospiti, interventi, film e documentari.Si partecon la proiezione di, un film del 2014 diretto, scritto e co-prodotto da Luc Besson e interpretato da Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Min-sik Choi e Amr Waked.Il film si struttura come un puzzle narrativo e visivo, di cui si può cogliere la reale sostanza solo guardando in profondità.Si prosegue, con la proiezione di, un film del 2004 di William Arntz , Betsy Chasse, Mark Vicente.Un gruppo di quattordici scienziati, neurologi, medici, teologi, mistici e ricercatori indaga la natura dell’Universo e il mistero che si cela nei nostri pensieri, nelle emozioni, nella materia.Il film ruota attorno ad Amanda (Marlee Matlin, premio Oscar in Figli di un Dio minore), una fotografa divorziata e depressa che affronta la realtà passivamente credendo di non avere alcun potere sulle vicende che le accadono.Per l’occasione intervento di, scrittrice, operatore e trainer in discipline olistiche a carattere energetico.Sabato, sarà la volta di, un film del 2011 diretto da Neil Burger.Il soggetto si basa sul romanzo Territori oscuri (The Dark Fields) del 2001 di Alan Glynn, e tratta dell’effetto sconvolgente che ha una misteriosa e potentissima droga in grado di aumentare la potenza del proprio cervello sulla vita di un uomo.La rassegna si chiuderàcon la visione di Inside the, un documentario del 2015 di Daisy-May Hudson, con René Gude, Enahm Hof, Wim Hof.La prima volta che Wim Hof ha attirato l’attenzione degli scienziati è stata quando ha dimostrato di essere in grado di usare la meditazione per rimanere immerso nel ghiaccio per 1 ora e 53 minuti senza che la sua temperatura corporea cambiasse. Da allora, ha scalato l’Everest con i pantaloncini, ha resistito al mal di altitudine, ha completato una maratona nel deserto del Namibia senza bere e ha dimostrato, in laboratorio, di essere in grado di influenzare volontariamente il suo sistema nervoso autonomo e il sistema immunitario.Per dimostrare che qualsiasi essere umano può apprendere i suoi metodi, Wim si è offerto di insegnare a Matt Shea e Daisy-May Hudson come scalare una montagna fredda e ghiacciata in soli pantaloncini corti senza raffreddarsi. Ma quando Matt e Daisy si iscrissero per l’addestramento, non avevano idea che il cosiddetto “Iceman” stesse progettando di condurli in un viaggio psichedelico attraverso l’Europa tra scienza, spiritualità e mistero.Per l’occasione,Per info e approfondimenti:https://www.oltreilvisibile.it/2020/02/21/oltre-ogni-limite/