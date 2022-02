Oltre 7.500 euro il ricavato della Lotteria Rossoverde devoluto in beneficenza a Terni Col Cuore

E' di 7.570 euro il ricavato della Lotteria Rossoverde che, per il secondo anno consecutivo, gli organizzatori hanno devoluto all’associazione Terni Col Cuore. Sono stati ben 841 i biglietti venduti grazie alla collaborazione con 42 aziende locali che hanno messo in palio beni e servizi di ogni genere. Tra i 65 premi messi in palio spiccano le maglie autografate da Alfredo Donnarumma e Antonio Palumbo, il pallone ufficiale da gioco ed i gadget donati da Danilo Petrucci, oltre a buoni acquisto di vario genere e cene e pernottamenti in vari ristoranti e strutture ricettive della città. La Ternana Calcio e l'associazione Terni Col Cuore, con in testa il presidente Stefano Bandecchi ed il vice presidente Paolo Tagliavento hanno ringraziato dal profondo del cuore i ragazzi che hanno organizzato la lotteria, tutti i partecipanti e le numerose aziende che hanno reso possibile tutto questo attraverso una splendida sinergia. «L'ennesima dimostrazione che insieme si può fare tanto per sostenere i più bisognosi mettendo un mattoncino in più nella costruzione di una Terni migliore» dicono i dirigenti rossoverdi. Terni Col Cuore comunicherà a breve l'utilizzo dell'intera cifra donata all'associazione.

