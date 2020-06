Ercole Olivario, ecco gli olii migliori d'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Sono stati proclamati i vincitori della 28/a edizione dell'Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato alle eccellenze olearie italiane.A tenere alta la bandiera dell' Umbria, in rappresentanza delle migliori produzioni di tutta Italia e tra i 14 oli umbri finalisti su 98 totali scelti con un disciplinare molto rigido,è stata l'azienda Ciarletti di Trevi. In totale sono state 12 le etichette premiate e che hanno brillato nelle due distinte categorie previste, oli extravergine e extravergine Dop e Igp.Tra queste, per la Categoria extravergine d'oliva. Dop Fruttato Leggero, primo classificato è stato Il Notturno Di San Francesco - Dop Umbria dell'Azienda Agraria Simona Ciarletti, di Manciano di Trevi. Olio biologico le cui cultivar sono moraiolo, leccino, frantoio. Con 14 oli finalisti al premio nazionale, l' Umbria si presentava quest'anno come la seconda regione subito dopo il Lazio (16).Questi invece gli altri premi. Per la Categoria e.v.o. Dop Fruttato Medio: primo classificato - Agrestis Nettaribleo - Dop Monti Iblei della Agrestis Società Cooperativa Agricola di Buccheri (Siracusa), Sicilia; secondo classificato - Titone - Dop Valli Trapanesi dell'Azienda Agricola Biologica Titone di Trapani, Sicilia; terzo classificato - Trappèto di Caprafico Dop Colline Teatine dell'Azienda Agricola Tommaso Masciantonio di Casoli (Chieti), Abruzzo.Categoria e.v.o. Dop Fruttato Intenso: primo classificato - Olio annotta - Dop Colline Pontine dell'Azienda Agricola Iannotta Lucia di Sonnino (Latina), Lazio; secondo classificato - Letizia - Dop Monti Iblei dell'Azienda Rollo di Ragusa, Sicilia. Categoria Extravergine Fruttato Medio: primo classificato - Tenute Librandi delle Tenute Librandi di Vaccarizzo Albanese (Cosenza), Calabria; secondo classificato - Teti Colline Salernitane dell'Azienda Torretta Srl di Battaglia (Salerno), Campania; 3ø Classificato - Torchia dell'Oleificio Torchia di Tiriolo (Catanzaro), Calabria. Categoria Extravergine Fruttato Intenso: primo classificato - Mater Olea Elegante dell'Azienda Mater Olea S.R.L. di Prossedi (Latina), Lazio; secondo classificato - Profumi di Castro dell'Azienda Agricola Adriatica Vivai di Fasano (Brindisi), Puglia; terzo classificato - Olivastro dell'Azienda Agricola Biologica Americo Quattrociocchi di Alatri (Frosinone), Lazio.A svelare i vincitori di questa edizione, durante la diretta streaming dalla Camera di commercio di Perugia, è stato Giorgio Mencaroni, presidente dello stesso ente camerale e del Comitato di coordinamento dell'Ercole Olivario. Il Premio è infatti organizzato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in collaborazione con laCamera di commercio di Perugia e di Promocamera Perugia, con ilpatrocinio del ministero delle Politiche agricole, alimentari eforestali e del ministero dello Sviluppo economico, ed ilsostegno del Sistema camerale nazionale, delle associazioni deiproduttori olivicoli, degli enti e delle istituzioni di settore.«Il concorso Ercole Olivario, un premio in costante crescita,è nato per valorizzare le eccellenze olearie italiane, perevidenziare il forte connubio tra olio e territorio» ha dettoMencaroni per poi aggiungere: «Tutti i 98 oli selezionati comefinalisti, sono già le eccellenze nei territori di provenienza».La cerimonia è stata anche l'occasione per assegnare i cinqueaward speciali previsti quest'anno, per una 28/a edizione delconcorso che ha visto in gara 186 etichette provenienti da 15regioni italiane che, dopo una prima selezione regionale, sonostate valutate da una giuria nazionale, guidata dal capo panelGianfranco De Felici e costituita da 15 degustatori, inrappresentanza delle regioni olivicole italiane partecipanti alconcorso.Il Tempietto dell'Ercole Olivario verrà consegnato aivincitori nel momento di premiazione che si terrà a Perugiasabato 27 giugno alle ore 10. A causa delle disposizioni dovuteall'emergenza sanitaria in corso - annunciano gli organizzatori- la premiazione si terrà a porte chiuse.