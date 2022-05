Giovedì 5 Maggio 2022, 06:53

PERUGIA - Tutela massima del made in Italy e in particolare del made in Umbria. Perché l'olio è un bene prezioso, una voce essenziale dell'economia nazionale e regionale. Un'eccellenza che va difesa e protetta, tanto nella trasparenza della filiera che conduce alla certificazione dell'extra vergine quanto (di conseguenza) nel rapporto di fiducia con il consumatore. In questo ambito si inquadra l'operazione che ha visto guardia di finanza e ispettorato centrale tutela della qualità e repressione frodi (una task force istituita dal Ministero delle politiche agricole e forestali) operare insieme per stanare chi produce una cosa e la vende per un'altra.

Un'inchiesta scattata la scorsa estate e terminata a novembre 2021 su tutto il territorio nazionale e che anche in Umbria ha visto due produttori dell'area spoletina finire nel mirino degli investigatori. Due indagati con l'accusa di frode in commercio e oltre cinque milioni di euro di sanzioni, l'equivalente delle irregolarità amministrative riscontrate e delle centinaia di migliaia di litri di olio immessi sul mercato come extra vergine e invece soltanto vergine: questo il bilancio del fronte umbro dell'operazione “Verum et oleum” che ha visto impegnati i finanzieri del comando provinciale, diretti dal colonnello Antonella Casazza, e i funzionari umbri dell'ispettorato.

Sulla base di un protocollo d'intesa tra guardia di finanza e ministero, a luglio 2021 è partito un piano di interventi coordinato attraverso analisi di rischio effettuate incrociando i dati del'ispettorato e le informazioni emerse dalle banche dati delle fiamme gialle. Sono emersi a livello nazionale 15 produttori caratterizzati da alcuni elementi di rischio, tra cui i due dello Spoletino. Resa di olio superiore alla resa media, importazioni a prezzi bassi inferiori al prezzo medio o anche quantità di olio prodotto in Italia che, sommata a quella importata dall'estero, risultava inferiore a quella esportata: questi i principali elementi di rischio che hanno portato a stringere il cerchio sulle 15 aziende e a controllarne in maniera ancora più approfondita la qualità del prodotto finale.

Perché se appare ormai pacifico come parte dell'olio venga dall'estero per mescolarsi alle produzioni locali (ovviamente anche in Umbria) per non vendere un prodotto in danno del consumatore va garantito che si tratti tutto di extra vergine: cosa che, secondo quanto riscontrato nel corso dell'indagine, i due produttori spoletini non hanno fatto.

E così mentre i finanzieri hanno controllato la situazione sotto il profilo della regolarità della documentazione contabile, i funzionari dell'ispettorato hanno svolto analisi organolettiche per poi riunirsi alle fiamme gialle nella rilevazione delle giacenze. Ed ecco, a livello nazionale, emergere come 2,3 milioni di litri di olio siano risultati non conformi alla normativa, pari al 27 per cento dei campioni analizzati. Ai due produttori umbri sono state elevate sanzioni praticamente per la metà degli oltre dieci milioni complessivi a livello nazionale.

Va sottolineato come in nessun caso sia stato riscontrato un prodotto nocivo. Anzi. Un prodotto di buona qualità ma non l'extravergine indicato nella bottiglia. Premesso come i due titolari indagati avranno modo di contestare quanto viene loro addebitato e dunque fornire elementi per evidenziare la correttezza del proprio operato, è importante ricordare come questa operazione sia stata mirata e dunque la stragrande maggioranza dei produttori umbri sia conforme alle normative. Un'indagine che, va ricordato, ha avuto come obiettivo quello di tutelare l'eccellenza considerato che l'olio extravergine di oliva rende l'Umbria famosa in tutto il mondo.