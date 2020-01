© RIPRODUZIONE RISERVATA

TODI - L’olio extravergine d’oliva è una delle ricchezze enogastronomiche dell’Umbria e la valorizzazione di tale eccellenza passa da molte iniziative. Oltre alle manifestazioni e agli eventi che mettono al centro i migliori oli EVO della regione, c’è anche chi punta a diffondere la conoscenza di questo prodotto, tanto prezioso quanto comune sulle nostre tavole. A partire da giovedì 13 febbraio l’Istituto Agrario di Todi ospiterà un corso da Degustatore ufficiale di olio extra vergine di oliva, organizzato dall’associazione nazionale, nata in Umbria, Assosommelier: «Oltre ai tanti corsi da sommelier del vino che organizziamo in tutta Italia - dichiara la presidente- proponiamo una serie di corsi tematici che vanno dalla birra ai distillati, passando per champagne e, appunto, olio d’oliva. Il corso in partenza è adatto anche a chi ha la semplice curiosità di saperne di più riguardo questo alimento, oltre a rappresentare un'opportunità importante per professionisti del settore che otterranno un attestato ufficiale da Degustatore». Il corso infatti terminerà con un breve esame scritto e i corsisti, se l'esito del loro test sarà positivo, riceveranno la qualifica di Degustatore ufficiale olio extra vergine di oliva. Un corso che promuove la cultura dell'olio in senso lato, con dieci lezioni che affronteranno vari aspetti: dalla storia dell’olio extravergine di oliva, all’analisi sensoriale, passando per le tecniche di coltivazione e raccolta, i sistemi di produzione, le varietà e i principali difetti dell’olio, fino agli aspetti legati alla salute. Inoltre è prevista una lezione aggiuntiva che si svolgerà in frantoio, per vedere in pratica come si arriva dall’oliva al prodotto finito.Del resto il concetto di qualità riferito all'olio EVO è stato, fino a poco tempo fa, non molto chiaro e anche l’analisi organolettica non rappresentava un riferimento condiviso. Questo nonostante la produzione dell’olio siano sempre state di primario interesse in Italia. Conoscere, saper spiegare e promuovere l’analisi sensoriale sarà quindi il "compito" degli esperti in materia formati attraverso questo percorso didattico: «Il corso per degustatore d'olio promosso da Assosommelier - spiegadell’Istituto Tecnico Agrario Ciuffelli - è una delle tante iniziative che animano, con cadenza settimanale, la vita dell’Istituto Agrario tuderte. Corsi pomeridiani e serali, convegni, presentazioni di libri, seminari di aggiornamento, degustazioni, incontri con esperti di fama sui più diversi aspetti del comparto alimentare, con un’attività a favore sia degli studenti che degli operatori e della città nel suo complesso, tanto da porre ormai il “Ciuffelli” all’attenzione del sistema dell’istruzione nazionale. La collaborazione con Assosommelier ha portato già in pochi mesi all'attivazione di un corso da sommelier, in fase di svolgimento, e ad una nutrita serie di eventi a tema che hanno riscosso un'ampia partecipazione». Il corso prevede le degustazioni di ben 60 diversi prodotti, così da permettere ai corsisti di arrivare a riconoscere e distinguere gli oli di oliva presenti sul mercato. Non certo di minor interesse l'abbinamento dell'olio con i cibi, che verrà approfondito con quattro degustazioni guidate ad hoc nella seconda parte del corso. È possibile trovare tutte le informazioni dettagliate sul sito assosommelier.it.