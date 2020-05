Obbligo di indossare mascherine a partire da domani se si entra in uno dei parchi che riapriranno. Lo ha stabilito il sindaco Leonardo Latini. Il provvedimento scatta per tutti coloro che hanno dai sei anni compiuti in su, perciò anche i bambini dovranno indossare la mascherina. Anche le persone che fanno sport all'interno dei parchi (corsa o bicicletta) dovranno indossare la mascherina. Esentati i «soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina», si legge nell'ordinanza. Non è previsto, invece, l'obbligo di indossare i guanti, ma prima di entrare e una volta usicti il consiglio è quello di lavarsele.

«Si raccomanda - scrive il sindaco nel provvedimento - l'igienizzazione delle mani all'ingresso e all'uscita delle aree e nel caso di utilizzo di panchine e fontanelle pubbliche». Stabilito anche l'orario di apertura e chiusura dei cancelli dei parchi di riapriranno domani: dalle 9 alle 19. All'interno di questi parchi non sarà possibile utilizzare le aree giochi o svolgere attività ludica. Insomma, i bambini non possono giocare come prima, ma potranno comunque andare al parco per fare una passeggiata. Regolato anche l'utilizzo delle panchine. Oltre ad essere vietato lo «stazionamento prolungato» il sindaco ha stabilito che «l'uso è comunque consentito ad una sola persona ed è necessario mantenere un distanziamento di sicurezza in caso di presenza di più panchine». Nella aree che riapriranno, il sindaco Latini ha stabilito che «i servizi igienici rimarranno chiusi a tutela della salute pubblica».

La Passeggiata, il parco di viale Trento (quello della Myricae) le Grazie, la Mola in via Mola di Bernardo, il parco anallergico in via delle Palme, i giardini David Raggi in via Irma Bandiera e i giardini in via Martiri della Libertà. Questi i parchi che domani riapriranno. Tutti gli altri resteranno chiusi o non potranno essere frequentati. Domani riapriranno anche alcune aree cani. Quella in via Guido Mirimao, un'altra in viale Centurini, poi in viale Trento, via del Centenario e via delle Palme. Anche in questo caso è previsto l'obbligo di indossare la mascherina, ovviamente per le persone. Identici gli orari di apertura e chiusura: dalle 9 alle 19.

I CIMITERI

«I cimiteri riaprono al pubblico, pur con le dovute precauzioni, a partire dalla prossima settimana», ha annunciato ieri il sindaco Latini in tarda serata. A chiedere la riapertura dei cimiteri era stato il consigliere comunale di Senso Civico, Alessandro Gentiletti. Anche l'Anci, tramite il presidente Francesco De Rebotti, erano andato in pressing per la riapertura dei cimiteri. Il chiarimenti dal Governo sono arrivati ieri. «Si stanno valutando modalità e tempistiche per una riapertura in sicurezza», annuncia il sindaco Latini.

Sergio Capotosti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA