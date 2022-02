Nuovo stadio Liberati, consegnato il progetto definitivo

TERNI La Ternana Calcio, con il suo vicepresidente Paolo Tagliavento, ha consegnato formalmente stamattina in Comune il progetto definitivo e la documentazione amministrativa relativi alla riqualificazione e valorizzazione dello stadio comunale Libero Liberati. Si tratta del passaggio successivo alle delibere di Giunta comunale e di Consiglio comunale con le quali, al termine della prima parte dell’iter amministrativo, è stato dichiarato il pubblico interesse del progetto e indicate le prescrizioni da adottare nel progetto definitivo così come espresse dalla conferenza dei servizi.

I documenti e i progetti consegnati stamattina saranno ora rapidamente esaminati per verificarne la completezza rispetto alla normativa e quindi trasmessi alla Regione Umbria per le procedure di sua competenza.

“Come ho sempre sostenuto – ha detto il sindaco Leonardo Latini – si tratta di un progetto di grande respiro capace di generare sviluppo per il nostro territorio e per la regione dell'Umbria. Un progetto che, insieme a quello che stiamo attuando con la costruzione ormai in fase avanzata del PalaTerni, ci consentirebbe di riqualificare un’area molto consistente di città e di proiettarla in una dimensione di innovazione e modernità”.

"E’ dunque sicuramente un progetto di valore sia per quel che riguarda il nuovo Liberati che per la clinica ed è - al tempo stesso – un procedimento complesso che presenta elementi di novità rispetto ad altre procedure analoghe, come sa bene la Ternana Calcio, all’interno del quale il Comune di Terni ha fatto, sta facendo e farà la sua parte nell’interesse della città”.