TERNI Una battaglia cominciata da vent'anni e alcune delle persone che la intrapresero oggi non ci sono più. Una battaglia per dare ai locali di Oncoematologia una sistemazione più adeguata senza che i malati e i parenti che li accompagnano siano costretti ad attese in piedi e in ambiente ben poco confortevoli. A rischio anche di contrare malattie, dato che il reparto è vicino a quello di Malattie infettive.L'azienda ospedaliera ha annunciato che «sono iniziati i lavori di ristrutturazione dei locali che ospitavano una sezione di area medica al piano terra del corpo centrale (lato sud ovest), dove entro l'inizio ottobre potrà finalmente spostarsi il reparto di Oncoematologia. Il trasferimento della struttura consentirà di liberare spazi per l'ampliamento della clinica di Malattie infettive».Per i malati e i loro familiari, che fino all'ultimo erano stati speranzosi ma scettici che le promesse fossero mantenute, un respiro di sollievo.- dicono in un comunicato - L' impegno profuso dal Comitato con una, con iniziative politiche nel Consiglio comunale di Terni, nel Consiglio Regionale dell' Umbria e in altre sedi ha portato a conclusione positiva la ventennale grave situazione dell'Oncoematologia».«Tutte le richieste avanzate dal Comitato nelle varie sedi hanno avuto completa accoglienza sia per quanto riguarda l'attività ambulatoriale, sia per quanto riguarda la degenza, sia per quanto riguarda la ricerca scientifica affidata alla Professoressa Liberati che offre gratuitamente il proprio contributo di conoscenza e di esperienza - prosegue la nota -.I Componenti del Comitato ringraziano le forze politiche che hanno sostenuto le esigenze dei pazienti e ringraziano il Sindaco Leonardo Latini per l'impegno dimostrato». I lavori interesseranno una superficie di circa 560 mq che comprende principalmente l'area dedicata alla terapia (4 stanze) e alla degenza (2 posti), un locale archivio, ambulatori e studi medici, sala prelievi, stanza infermieri, servizi igienici e un locale dedicato al CupP di secondo livello con apertura per il pubblico verso l'attuale sala di attesa oltre alle opere murarie.«Una volta liberati gli spazi finora occupati dall'Oncoematologia, l'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni potrà avviare le procedure per l'ampliamento dell'attuale reparto di malattie infettive al fine di incrementarne i posti letto». In questo modo ci sarà uno spazio dedicato alle Malattie infettive esterno al corpo centrale.