Amelia, parcheggio selvaggio. La trovata scatena critiche e ilarità

AMELIA Auto in sosta in ogni dove. La trovata di un, o una, automobilista creativo, ha scatenato critiche ma anche ilarità. Oggetto delle prime il mancato rispetto delle regole. Per la seconda, l'ingegno di chi era alla guida che, pur di non fare due passi in più, ha trovato il modo di parcheggiare.

«Per tanto tempo - racconta un residente - su quell'area ci si è parcheggiato. Tutti lo facevano. Non c'erano i pilastrini di cemento e nonostante non ci fossero neanche gli stalli per la sosta, diciamo che era tollerato e tantissime persone ne approfittavano. Poi, qualche anno fa, proprio per evitare che questo modus operandi proseguisse, sono stati posizionati gli ostacoli. Evidentemente, non abbastanza fitti».

«Comunque per assurdo non sta in sosta vietata - commenta un altro - non c'è il cartello divieto di sosta, non c'è il cartello parcheggiare negli stalli, non sta sulle strisce pedonali. Con una multa vincerebbe il ricorso sicuro».