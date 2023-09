La Ternana pareggia 0-0 con il Bari recriminando per il palo di Raimondo

Terni - Un passo in avanti. Piccolo ma necessario per scrollarsi di dosso l'ultima posizione in classifica. La Ternana contro il Bari pareggia 0-0. Una partita nella quale le due squadre hanno cercato prima di tutto di non perdere. Così le occasioni da gol si contano sulle dita di una mano. Una conclusione di Falletti sul finire del rimo tempo deviato da Brenno in angolo e una punizione di Aramu, nella ripresa, respinta da Iannarilli. Tuttavia rimane il rammarico per il palo colpito da Raimondo che per la conclusione dello stesso attaccante respinta ancora da Brenno

TERNANA-BARI 0-0

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakité (1’ st Celli), Capuano, Mantovani; Casasola, Luperini, Labojko (32’ st Marginean), Pyyhtia (14’ st Favasuli), Corrado; Favilli (14’ st Raimondo), Falletti (37’ st Dionisi).

In panchina: Vitali, Brazao, Sorensen, Distefano, Travaglini, Lucchesi. Allenatore: Lucarelli.

BARI (4-3-2-1): Brenno; Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci (47’ st Bellomo); Koutsoupias, Maiello, Maita (27’ st Benali); Sibilli (14’ st Edjouma), Moracchioli (27’ st Aramu); Nasti (47’ st Pucino). In panchina: Farroni, Matino, Achik, Faggi, Akpa-Chukwu, Acampora, Frabotta. Allenatore: Mignani.

ARBITRO: Rutella di Enna

NOTE: spettatori 5.281 per un incasso di 40.740 euro. Ammoniti Diakitè, Ricci, Favasuli per gioco falloso, Falletti per proteste. Angoli 3-3. Minuto di raccoglimento per le cinque vittime sul lavoro di Brandizzo. Al 25’ pt e 23’ st cooling break Recupero tempo pt 3’, st 6’