Capozucca:«I giovani arrivati alla Ternana sono i migliori »

Terni: Il direttore sportivo Stefano Capozucca analizza il mercato della Ternana alla vigilia della sfida con il Bari: «Il budget di questo anno non corrisponde a quello dello scorso anno, c’è un ridimensionamento finanziario non perché siamo sull’orlo del fallimento ma perché non sarebbe sostenibile. Penso che oggi i giovani che sono arrivati a Terni sono i migliori giovani del panorama calcistico italiano. Penso che con questa squadra possiamo salvarci».

Capozucca annuncia che la prossima settimana arriverà l'ultimo calciatore per completare il mosaico della squadra.