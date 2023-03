Amelia, Terence Hill compie ottanquattro anni. Banda in concerto per festeggiarlo

AMELIA Una piccola sopresa per le ottanquattro primavere di Terence Hill e un omaggio all'uomo e all'attore da sempre molto legato alla città e al territorio dove ha trascorso l'infanzia. Per questo, ieri pomeriggio, sindaca Laura Pernazza in testa, un piccolo corteo musicale ha mosso i suoi passi verso il casale dell'attore.

Ad accoglierli lo stesso Terence Hill che dopo un primo momento di sorpresa, si è adoperato in prima persona per accogliere gli ospiti inattesi.

Nato il 29 marzo 1939, nel 1951 fu notato dal regista Dino Risi che gli affidò una piccola parte in Vacanze col Gangster.

Una carriera costellata di successi, soprattutto grazie a quel genere western all'italiana che ha consacrato la coppia cinematografica Bud Spencer e Terence Hill.

L'anno scorso, l'addio alla set della serie Don Matteo, di cui è stato protagonista per tredici edizioni.

Da sempre, ha partecipato alla vita sociale della città, alla promozione del territorio e la rivalutazione di alcuni spazi pubblici.

Come nel caso della partecipazione come testimonial alla campagna per il Rio Grande luogo del cuore Fai, oppure quando ha donato dei soldi per il rifacimento della rotonda dei giardini e ancora quando è intervenuto all'inaugurazione della piscina comunale che sarà intitolata al suo amico e collega Carlo Pedersoli, alias Bud Spencer.

Un lungo giro del destino che in qualche modo riunisce sotto le mura ciclopiche, la famiglia di Girotti è di Amelia dove l’attore passa lunghi periodi dell’anno, i nomi di una delle coppie più celebri del cinema.