Avigliano Umbro, Natale a chilometri zero: «Mettili sotto l'albero, comprali sotto casa»

AVIGLIANO UMBRO Crisi energetica ed economica. Il paese si mobilita per salvare le attività commerciali. Partita la campagna “Mettili sotto l'albero, comprali sotto casa”. Una vera e propria opera di sensibilizzazione all'acquisto a chilometro zero promossa dal Comune di Avigliano Umbro e dall’associazione ViviAvigliano per aiutare il settore del commercio al dettaglio e a favorire gli acquisti natalizi negli esercizi commerciali di prossimità.

«Ogni giorno, su ogni vetrina dei negozi – spiega l’assessore al commercio Daniele Marcelli – i cittadini troveranno un post It con questa esortazione per rendere tutti noi più consapevoli che senza le attività, la città muore ma noi non vogliamo che questo accada. Per riuscire nel nostro intento non dobbiamo far altro che una cosa semplicissima, i regali compriamoli sotto casa. Aiutiamo Avigliano, aiutiamo la nostra comunità».

Come gli anni precedenti, anche per questo Natale, in tutti i negozi aderenti sarà possibile acquistare una gift card in 3 tagli rispettivamente da 30, 50 e 100 euro.