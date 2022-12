Umbrialibri benedetta dagli dèi e dal Thyrus

Terni - Anche l'ultimo giorno di Umbrialibri fa il tutto esaurito. Tra Marcello Veneziani e i Garibaldini, monsignor Vincenzo Paglia e Serena Autieri, c'è anche la presentazione del libro della giornalista ternana Marta Rosati e del marito Alfonso Amarante “Del Thyrus e dei suoi versi’. Libro pubblicato da Intermedia edizioni che raccoglie una serie di filastrocche illustrate, liberamente ispirate alla leggenda del simbolo di Terni. Oltre agli autori, Marta Rosati ha composto le rime, Alfonso Amarante i disegni, hanno partecipato alla presentazione, il giornalista Gianluca Diamanti, il professor Marco Diamanti e l'ex assessore alla cultura Andrea Giuli. Quest'ultimo vista la Biblioteca piena di persone ha esternato: «Questa edizione di Umbrialibri è benedetta dagli dei e dal Thyrus». E sulla leggenda del Thyrus si è intessuta una veloce conversazione che ha messo in risalto come questo piccolo grande libro di filastrocche, dal lieto fine, possa rappresentare un punto di partenza per realizzare l'identità di una popolazione.