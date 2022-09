Un po' padel e un po' tennistavolo, a Terni arriva il pickleball

Una via di mezzo tra tennistavolo e padel. Si chiama pickleball ed è una nuova disciplina che si presenta alla città con l'Open Day in programma sabato 24 e domenica 25 settembre alla Cupola di viale Trieste. Un derivato del tennis che in qualche modo ricorda anche il badminton. L'utilizzo della racchetta e la presenza di una rete a dividere il campo a metà è il punto di partenza. Le regole sono semplici. Pallina vuota dentro e piena di buchi, racchette rettangolari e campo piccolo da badminton che misura 13.41 x 6,10. Si può giocare sia in coppia che in singolo. La pallina può rimbalzare a terra solo una volta, senza le vetrate marchio distintivo del padel. Un gioco che nasce nel 1965 in America e arriva in Italia sono nel 2017 con la nascita dell'Associazione italiana pickleball con sede a Tocco da Casauria, provincia di Pescara. L'Open Day alla Cupola di viale Trieste è organizzato dal comitato provinciale del Csen che per l'occasione ha previsto una serie di dimostrazioni e un torneo aperto a tutti.