Ternana, il presidente Bandecchi annuncia candidatura alla Camera in Umbria

Terni - L'altro giorno il presidente della Ternana aveva pubblicato in una storia social il simbolo di Italia Viva ed Azione. Venerdì sera ha annunciato l'intenzione di candidarsi alla Camera in Umbria. D'altra parte lui è il Coordinatore nazionale di Alternativa Popolare e non aveva mai nascosto l'intenzione di candidarsi. Senza dubbio la caduta del Governo Draghi ha accelerato questa decisione.

«Volevo informarvi -annuncia Bandecchi su Instagram- che sto riflettendo sul fatto di candidarmi in Umbria alla Camera dei Deputati perché penso che in Umbria vadano fatto molte cose meglio di come sono state fatte. Vorrei dimostrare che fare è una cosa diversa da parlare. E vorrei dimostrare che si può far diventare Terni e tutta la provincia molto, molto più forte. Non credo che mi candiderò con il centrosinistra né con il centrodestra. Credo però che mi candiderò. Giusto per divertirmi. Un po’ come Achille contro Ercole. Io mi sento molto Ercole».

A prescindere di come sia terminata la diatriba tra Ercole ed Achille, questa ennesima uscita del patron rossoverde farà molto discutere. Nel bene e nel male.