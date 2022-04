Iniziato a Orvieto il Perugia Calcio Football Academy. Al "Muzi" i piccoli calciatori delle scuole calcio

E' iniziato ufficialmente giovedì 14 aprile allo Stadio “Muzi” di Orvieto, il torneo Perugia Calcio Football Academy di cui la città di Orvieto, grazie all'organizzazione dell'Orvietana Calcio, è una delle sedi di gara. Tutta la manifestazione vedrà la partecipazione di 54 squadre divise nei 9 campi di società affiliate umbre (Orvieto, Allerona, Tavernelle, Castiglione del Lago, Sanfatucchio, Cortona, Spello, Umbertide, Fontignano) mentre le fasi finali vedranno lo svolgimento di mini triangolari al “Curi” di Perugia.

APPROFONDIMENTI CALCIO FEMMINILE Festa grande in casa Orvieto Fc per la vittoria della femminile...

Prima dell'avvio delle varie partite le squadre partecipanti a Orvieto hanno ricevuto dai tecnici del Perugia Calcio Jacopo Schiaroli e Stefano Corradi le targhe di partecipazione e alcuni doni a ricordo del momento dalle mani della sindaca Roberta Tardani, altri da quelle del capitano della prima squadra Andrea Bracaletti che sabato 16 aprile potrebbe conquistare la vittoria del campionato di Eccellenza Umbria e infine dal dirigente del settore giovanile Matteo Panzetta; per tutti in dono i simboli della città, una confezione di vino, il libro sulla Staffetta dei Quartieri, e il libro sulla Storia Biancorossa accompagnato dal gagliardetto della società.

Il torneo, per lo spirito e l’idea con la quale è nato, prevede una classifica ma non un vincitore finale perché tutte le 54 squadre sono state infatti premiate il primo giorno sul campo dove giocheranno. Alla manifestazione, che segue le direttive Figc Federazione Italiana Gioco Calcio partecipa solo la categoria “Pulcini misti” ovvero i bambini nati negli anni 2011, 2012, 2013 e le bambine nate anche nel 2010. Il girone orvietano è composto da Orvietana, Sassoferrato, Lepanto Real Marino, S. Maria Apparente, Asta 2016, Semprevisa. La formula prevede gare di sola andata.

«Sono felice di questa opportunità, è un grande impegno ma allo stesso tempo una grande soddisfazione – le parole di Matteo Panzetta, uno degli ultimi arrivati in ordine di tempo nella dirigenza dell’Orvietana Calcio - mi occupo principalmente di Scuola calcio dove sono iscritti circa120 ragazzini».

E l'organizzazione del torneo Academy non fa che premiare un settore, quello giovanile, che da sempre vede l'Orvietana Calcio tra le scuole calcio di riferimento nel panorama regionale e non solo. Dalla giornata di avvio in arrivo i primi verdetti: al momento prima classificata è la società Lepanto Marino, seconda l'Orvietana, le due squadre si incontreranno nuovamente domani sul campo del Tavernelle. Terze e quarta classificate Sassoferrato e Semprevisa, andranno invece a giocare al campo di Allerona. A Orvieto oggi restano ancora per un giorno Asta Taverne e Polisportiva Santa Maria Apparente.