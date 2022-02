Amelia, perseguita l'ex compagna e il figlio. Quarantottenne arrestato per stalking.

AMELIA Minacce, insulti, appostamenti. In manette per stalking un 48enne di Amelia. Vittime della persecuzione l'ex compagna e il figlio della coppia che dal gennaio scorso sono stati letteralmente bombardati da telefonate minatorie e visite inopportune. Per questo, ieri, il G.i.p. di Terni ha emesso nei confronti dell'uomo un'ordinanza di custodia cautelare.

Già nel 2017, per gli stessi motivi, il quarantottenne era stato soggetto a un provvedimento di ammonimento da parte della questura di Terni a cui erano seguite due condanne, una nel 2017 e un'altra nel 2019, per atti persecutori sempre nei confronti della ex e del figlio.

«Il 48enne – precisano dalla questura di Terni – di fatto si presentava di continuo, sia di giorno che di notte, presso la loro abitazione, pretendendo di vedere il figlio, in quanto in passato il Tribunale per i Minorenni aveva sospeso la potestà genitoriale. Suonava insistentemente il citofono, urlava dalla strada, anche di notte, inoltre si appostava in prossimità del luogo di lavoro della ex-compagna e dei luoghi che la donna frequentava abitualmente, mentre per quanto riguarda il figlio, lo subissava di telefonate, durante le quali lo ingiuriava e gli chiedeva informazioni sulla madre».