Avigliano Umbro, finanziamenti a fondo perduto per le attività commerciali e artigianali.

AVIGLIANO UMBRO 28mila euro per sostenere le attività commerciali e artigianali particolarmente colpite dall’emergenza covid-19.

Le risorse andranno a sostenere iniziative che agevolino la ristrutturazione di carattere straordinario, l'ammodernamento straordinario, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza.

«L’obiettivo -spiegano dal Comune- è soprattutto quello di permettere loro di crescere e di affrontare con un minimo di sicurezza questo difficile periodo. Il contributo, a fondo perduto, per ogni singola attività sarà fino all'80 per cento della spesa sostenuta per gli interventi fino ad un massimo di 3mila euro».

A tale scopo il Comune ha pubblicato un bando che recepisce le linee guida nazionali e i relativi fondi.

Fra gli interventi che saranno finanziati a fondo perduto l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 1 febbraio.