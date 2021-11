A Orvieto il Natale è alle porte. Prime anticipazioni sul programma degli eventi e delle iniziative

A Orvieto manca ormai pochissimo alla ufficializzazione del programma degli eventi natalizi. «Dal 26 novembre al 9 gennaio è in programma un ricco programma di iniziative ed eventi per grandi e piccoli dove storia, arte, cultura, enogastronomia e molto altro si intrecciano per confezionare il più bel dono da mettere sotto l'albero: l'esperienza autentica di Orvieto».

APPROFONDIMENTI SOLIDARIETA' ClownVip Orvieto riparte dopo il lungo stop imposto dalla...

E questo il primo annuncio che arriva dal palazzo comunale e che svela in anteprima solo alcuni degli eventi e delle iniziative che ben presto saranno presentate alla città: l’Albero di luce nel Pozzo di San Patrizio, in via di installazione le luminarie e le illuminazioni artistiche, la magìa dei presepi nel quartiere medievale, l’incredibile storia del Bambin Gesù delle Mani di Pinturicchio, il mercatino di Natale, la musica di Umbria Jazz Winter per brindare al nuovo anno, il tutto con parcheggi gratis nel centro storico.