Amelia, la sindaca Pernazza positiva al Coronavirus

AMELIA - La Sindaca e il marito positivi al Coronavirus. Nei giorni in cui su tutto il territorio comunale la curva del contagio sta scendendo, arriva la notizia della positività della prima cittadina. Ad annunciarlo lei stessa in una nota diffusa poco fa. "Volevo portare a conoscenza di tutti che sia io che mio marito siamo risultati positivi al tampone". Secondo quanto riportato dalla Pernazza, le condizione di salute sue e del coniuge sono buone. Al momento, dall'indagine epidemiologica non si è riusciti a risalire alla fonte del contagio.

"Voglio raccomandare a tutti di essere molto attenti e scrupolosi -ha precisato- perché questo virus è veramente subdolo non siamo riusciti infatti a comprendere quale sia stata la fonte del contagio".

Negli ultimi giorni, dagli oltre cento casi registrati nel Comune, si è passati a quaranta. Un dato incoraggiante che però, come ha raccomandato la Pernazza non deve far abbassare la guardia soprattutto durante le prossime festività natalizie quando sarà più alta la probabilità di entrare in contatto con persone non appartenenti al nucleo dei conviventi. "Grazie alle numerose guarigioni il numero complessivo dei positivi al COVID-19 nel nostro comune ad oggi si attesta a 40 casi -ha spiegato- un dato molto incoraggiante che non ci deve far abbassare l’attenzione".

