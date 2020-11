Foligno, Avis: le donazioni domenicali di sangue funzionano e sono importanti in tempi di Coronavirus

FOLIGNO - “Un successo. Così Emanuele Frasconi, presidente dell’Avis Comunale di Foligno ha riassunto la domenica appena trascorsa nel corso della quale la Ausl Umbria 2 e la stessa Avis hanno realizzato una giornata straordinaria dedicata alle donazioni di sangue. Una “straordinaria” rea possibile grazie all’impegno continuo del Servizio Immunotrasfusionale dell’ospedale “San Giovanni Battista” diretto dalla dottoressa Marta Micheli. “Voglio ringraziare – sottolinea Frasconi – la Asl e il Sit che con la dottoressa Micheli e l’intero staff per la grande sensibilità dimostrata anche in momenti complessi come quello attuale segnato dalla pandemia di Covid-19 e con loro l’associazione Al Islamiya che è intervenuta massicciamente anche questa volta per sostenere le donazioni di sangue. Tantissimo loro donatori hanno risposto all’appello straordinario, cosa che hanno fatto meritevolmente anche in altre domeniche dedicate alla donazione. La collaborazione con Al Islamiya è ancor più sostanziale per il versante delle donazioni di sangue in particolare in questa fase dell’emergenza Coronavirus. Ringrazio tutti i donatori,e in particolare quelli – prosegue – che hanno preso parte a questa domenica straordinaria perché la donazione di sangue è sempre importante ma lo è ancor di più ora con la pandemia che rende tutto ancor più complesso. Ribadisco ancheinq uesta occasione l’appello ai cittadini: provate l’esperienza di divenire donatori. Anche una sola donazione l’anno fa la differenza e consente di aiutare tanta gente – conclude Frasconi – che ha sempre più bisogno di sangue. Con un piccolo gesto, come la donazione di sangue, si può fare davvero molto. E lo si può fare in favore della comunità locale e di tutte le comunità regionali, nazionali ed internazionali realizzando il senso vero del dono: ci si mette a disposizione senza sapere a chi andrà ciò che si dona, ma nella piena consapevolezza di aver compiuto un gesto che può salvare vite umane. Con poco, quindi, si può fare tantissimo e come ricorda, concludendo, il presidente Frasconi: “andate a donare sangue e plasma quanto prima”.

