Isolamento contumaciale per un altro ospite del centro immigrati di Villanova di Orvieto

Salgono a sei gli ospiti del centro immigrati di Villanove di Orvieto risultati positivi Covid-19. Domenica 13 settembre, attraverso apposita ordinanza, la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, ha emesso un provvedimento di isolamento contumaciale per una persona ospite della struttura di accoglienza risultata positiva al Covid-19.

Anche questo caso, come i cinque emersi nei giorni scorsi, è riconducibile alla positività riscontrata nei giorni scorsi in un operatore del centro. Come per i precedenti, il soggetto è monitorato dalle Usca - Unità Speciali di Continuità Assistenziale e dai servizi di sorveglianza sanitaria territoriale.

I casi positivi nel centro immigrati sono dunque sette, sei ospiti e un operatore, dodici in tutto gli attuali positivi nel comune di Orvieto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA