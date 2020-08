Amelia, salgono i contagi. Positiva al Covid-19 una ragazza al rientro dalle vacanze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMELIA - Sale il bilancio dei positivi al Coronavirus che, dall'inizio dell'epidemia, raggiunge quota sette. Ad essere colpita questa volta una ragazza al rientro da una vacanza sulla riviera adriatica. L'annuncio è arrivato questa mattina dalla sindaca Laura Pernazza che attraverso la sua pagina facebook ha inviato un messaggio alla cittadinanza. "Purtroppo il numero dei casi positivi e’ in aumento anche ad Amelia -ha scritto in una nota -si tratta di una giovane ragazza amerina di rientro dalle vacanze che è risultata positiva al Covid". Si tratta del secondo caso di contagio nel corso di questa fase due che in entrambi i casi ha colpito persone sotto i trent'anni. La scorsa settimana era toccato ad un giovane di 21 anni residente ad Amelia da quattro. Il ragazzo è stato ricoverato all'ospedale Santa Maria di Terni mentre i coinquilini con i quali condivide l'appartamento e sottoposti a tampone, sono risultati tutti negativi.Sempre secondo quanto riferito dalla prima cittadina, la giovane non presenterebbe una sintomatologia importante. "La ragazza -ha spiegato la Pernazza - che si trova in buono stato di salute è stata sottoposta ad isolamento. E' in corso come negli altri casi l’indagine epidemiologica per ricostruire tutti i contatti. Ho voluto fare questa precisazione -chiude -per raccomandare a tutti il rispetto delle regole ma soprattutto ai giovani, distanziamento e utilizzo della mascherina rimangono l’unico strumento di prevenzione. Usateli!!!"