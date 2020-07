E’ arrivato nella prima mattinata di oggi 24 luglio il Thyrus a Palazzo Spada. La statua simbolo della città, che aveva subìto una serie di danneggiamenti per atti vandalici, è stata liberata dal degrado e trasferita dai giardini di Lungonera Savoia dove si trovava dagli anni Sessanta (in precedenza era custodita nella raccolta municipale dei cimeli antichi) fino nel cortile dell’opera architettonica di Antonio da Sangallo il Giovane, sede del Comune di Terni. «Dopo il Telamone un altro simbolo della storia e dell’identità ternana, ha trovato collocazione nel posto che noi riteniamo più giusto» – dichiara il vice sindaco e assessore alla cultura Andrea Giuli, che ha assistito al posizionamento della statua. «Nelle prossime settimane avverrà il restauro in loco e nelle prossime ore il basamento sarà rivestito in acciaio corten, materiale che troviamo già nella Lancia di Luce di Pomodoro e che vedremo presto nelle velostazioni».

«Un ringraziamento va alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria e alla Fondazione Carit che ha consentito l’operazione» – aggiunge Giuli. E’ stata infatti la Fondazione Carit a farsi carico dell’indagine economica e del finanziamento completo dell’intervento, che culminerà con il restauro sul posto della statua. In questo modo uno dei più importanti simboli della città non solo verrà valorizzato, ma sarà fruibile a cittadini e turisti in un ambiento sicuro.

