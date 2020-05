© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Una serata virtuale per sostenere la rete associativa ternana. Aperitivo e cena a distanza per raccogliere fondi da destinare a chi è impegnato in prima linea con l'emergenza sociale e sanitaria generata dal Coronavirus. L'iniziativa organizzata dall'associazione di promozione sociale Integramente in collaborazione con il ristorante pizzeria Taste, il bar BlaBlaBla e Radiopasseggiata vuole «coccolare» tutti coloro che aderiranno pur rimanendo comodamente a casa. Il menù prevede una cena consegnata a domicilio al costo di 25 euro che comprende aperitivo, antipasto, primo, secondo, dolce e bibita. Ma il programma prevede anche la partecipazione attiva di chi, entrando nella stanza virtuale creata all’interno della piattaforma “Zoom meeting”, non sarà solo spettatore ma potrà interagire con gli altri partecipanti. Sarà possibile ad esempio seguire in diretta la preparazione della cena da parte dello chef Leonardo Pacetti e dei cocktail di Simone Santocchia. Ascoltare buona musica “dal vivo” e scegliere quale attività svolgere durante la serata, dal Karaoke alla baby dance per i più piccolini. Tutto gestito dalla postazione di Radio Passeggiata dall’Aps Integramente e trasmesso sulle frequenze della radio e in diretta Facebook. Le prenotazioni sono aperte fino alle 19 di sabato 16 maggio.