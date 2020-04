Giove, sull'accudimento degli animali interviene la Prefettura

GIOVE -Sembrava tutto risolto per gli animali da cortile o allevamento che vivono dentro la zona rossa, invece, nel tardo pomeriggio è arrivata una nota della Prefettura che cambia le modalità di gestione degli accessi a stalle e ricoveri. Da oggi, come specificato nel documento, chiunque abbia bisogno di entrare o uscire dal territorio comunale per accudire gli animali, dovrà essere sempre accompagnato da personale dell'Arma dei Carabinieri che scorterà i cittadini dai posti di blocco fino al luogo di ricovero degli animali. "In alternativa -si legge nella nota prefettizia- il signor Comandante Provinciale dei Carabinieri potrà in tali operazioni, avvalersi dell'ausilio di personale del servizio di Protezione Civile afferente ai comuni interessati". A renderlo noto lo stesso sindaco Alvaro Parca che sulla propria pagina ufficiale ha pubblicato le nuove disposizioni e revocato immediatamente l'ordinanza sindacale numero 39 con la quale nei giorni scorsi aveva regolamentato la questione. Il provvedimento del Sindaco era arrivato a seguito di una mancanza di specifiche normative in materia. Anche l'Enpa aveva fatto sentire la propria voce attraverso i suoi legali che avevano inviato una lettera di chiarimento e richiesta di intervento al Corpo dei Carabinieri Forestali. Con la propria ordinanza, Parca, procedendo ad un'assunzione diretta di responsabilità, aveva consentito l'accudimento degli animali attraverso due modalità. Accesso giornaliero consentito per i residenti all'interno della zona rossa che hanno le stalle sul territorio comunale, e necessità di presentazione di una domanda per chi abita fuori comune e ha gli animali a Giove o viceversa. Per queste ultime due categorie, in occasione del primo accesso era necessario contattare la Protezione Civile. "Evidentemente -commenta Parca- hanno ritenuto il mio provvedimento troppo estensivo".

