Foligno, la pandemia da covid-19 fa rinviare la Giostra della Quintana de La Sfida

FOLIGNO – Rinviata a data da destinarsi la Giostra della Quintana de La Sfida in programma per il 13 giugno. Lo ha comunicato l’Ente Giostra della Quintana attraverso una nota diramata lunedì sera poco prima delle 21.30. Ecco la comunicazione di Palazzo Candiotti: “Il Comitato Centrale dell’Ente Giostra della Quintana di Foligno, riunito in videoconferenza, ha deliberato all’unanimità il rinvio della Giostra del 13 giugno prossimo a data da destinarsi. La sofferta decisione, presa in piena sintonia con l’amministrazione comunale, è stata, ovviamente, determinata dall’emergenza pandemica in corso nel nostro Paese e nel resto del mondo. Resta ferma la volontà dell’Ente Giostra e dei dieci Rioni, nello spirito che ha caratterizzato la nostra Festa fin dalle sue origini, di effettuare la Giostra appena le condizioni lo renderanno possibile, nella consapevolezza , però, che la Quintana, festa di popolo per antonomasia, potrà effettuarsi solamente nella piena libertà di partecipazione”.