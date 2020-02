Orvieto, capriolo incastrato in una ringhiera

Brutta avventura per una femmina di capriolo, incinta, che nel suo girovagare per campi, nella tarda mattinata di giovedì 27 febbraio, è finita per incastrarsi tra le sbarre di una ringhiera di un giardino lungo la strada che conduce al laghetto di Sugano, frazione del comune di Orvieto.



Per liberare l'animale è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Orvieto allertati da una passante che ha chiamato il 115.



Appena raggiunta, al fine di lenire la sofferenza della posizione in cui la femmina di capriolo era bloccata, le è stata appoggiata la testa su un tavolo mentre la squadra dei Vigili del Fuoco procedeva con le operazioni di soccorso. Dopo poco, allargate le sbarre della ringhiera con un motodivaricatore, l'animale è stata liberato e affidato alle cure di Wild Umbria che si occupa del recupero di animali selvatici. © RIPRODUZIONE RISERVATA