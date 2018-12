© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Che siano le struggenti note di "Mission", la tenera melodia di "Nuovo Cinema Paradiso" o l'intramontabile fischio di "Per qualche dollaro in più", le composizioni di Ennio Morricone riescono sempre ad emozionare. Giovedì 6 dicembre le sue musiche più celebri, come "La leggenda del pianista sull'oceano", "C'era una volta il West", "The Hateful Eight", "C'era una volta in America", "Malena" e altre perle delle oltre 500 colonne sonore realizzate in carriera, risuoneranno al Teatro Morlacchi di Perugia grazie allo spettacolo “The legend of Ennio Morricone”. Un tributo unico che vedrà sul palco l'Ensemble Symphony Orchestra, per un nuovo appuntamento di Tourné, la stagione promossa da Associazione Umbra della Canzone e della Musica d'Autore e MEA Concerti.Al centro di tutto ci saranno le musiche del grande compositore italiano, che ha venduto oltre 70 milioni di dischi nel mondo, ottenendo sei nominations e due Premi Oscar, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro. Ad eseguirle l’Ensemble Symphony Orchestra, fiore all’occhiello del nostro Paese che vanta collaborazioni nazionali ed internazionali importanti con Mario Biondi, Max Gazzè, Franco Battiato, Giovanni Allevi, Renato Zero, Francesco Renga, Pooh, Baustelle, PFM, Andrea Bocelli, Sting, Kylie Minogue, Robbie Williams, Nile Rodgers, Sam Smith e Luis Bacalov, solo per citarne alcuni.Sul palco si alterneranno celebri solisti, come il violoncello del Maestro Ferdinando Vietti e la tromba del Maestro Stefano Benedetti. Ospiti speciali saranno il soprano Anna Delfino, beniamina del pubblico europeo dell'opera, che farà rivivere l'emozione del Deborah's Theme da “C'era una volta in America” e il violinista del Circle du Soleil Attila Simon, che eseguirà il concerto interrotto per violino da “Canone Inverso”. Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio tra musica e cinema, dando voce ai personaggi e alle ambientazioni dei film, sarà invece il noto attore Matteo Taranto.