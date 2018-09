Foligno, Giostra della Quintana il rione Giotti: «Il nostro segreto è lo spirito di squadra»

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - «Siamo arrivati alla fine del mandato. Sono stati quattro anni di grande lavoro corale segnati dal dolore per Wind of Passion». A parlare è Marco Terzarede, priore del rione Giotti. La contrada di piazza Faloci Pulignani dopo la tragedia di Wind Of Passion ha visto la strada comune avviata con il cavaliere Massimo Gubbini dividersi «dopo 16 Giostre – come si legge nella fanzine rionale -, 6 palii vinti, 2 cappotti e un record di pista». Un bivio che ha visto il Giotti ripartire di fatto quasi da zero puntano sulle giovani promesse. La scelta è caduta su Stefano Antonelli, giovane cavaliere che ha nel suo dna l’equitazione e la grande voglia di fare bene in Quintana. «Abbiamo voluto riconfermare – prosegue il priore – il menu di taverna che sta diventando sempre di più un must gradito a quanti ci vengono a far visita e decidono di godere della nostra tavola. Il rione ha pure lavorato per realizzare al meglio la propria partecipazione al Corteo Storico delle rappresentanze rionali di Sabato 15 settembre. In questi quattro anni la squadra consiliare del Giotti ha lavorato profondamente sia sul bilancio che sulle iniziative. Rispetto a quest’ultimo ambito credo sia sotto gli occhi di tutti ciò che abbiamo realizzato con il Museo Rionale». Nelle giornate del 13 e 14 ottobre il Museo Rionale “Societas Juctorum” tornerà ad essere protagonista delle Giornate del Fai d’Autunno. «Dopo il successo dello scorso anno - si legge ancora nella fanzine -, quando il Museo fu visitato da 400 persone, provenienti da tutta Italia, il gruppo Fai di Foligno ha deciso di rinnovare la sua collaborazione con il rione Giotti. Una collaborazione ancor più prestigiosa visto che negli stessi giorni, negli spazi della taverna, il Fai allestirà una mostra in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Perugia, che segnerà l’inizio delle attività del Gruppo Giovani del Fai di Foligno». Tra le altre novità anche la nuova organizzazione del Settore Artistico che è composto da tre ambiti. Il primo è quello del Corteo Storico affidato ad Azzurra Rossetti e Matilde Doni, quindi gli Addobbi affidati alla responsabilità di Alessia Mariani e Museo Rionale affidato alla responsabilità di Daniele Ciri. Sabato 8 il Giotti realizzerà la cerimonia del “Battesimo rionale” e dalle 23.45 sarà la volta della “Tavernetta”. Si passa a lunedì 10 quando dalle 22.45 prenderà il via il “Cantapopolano”, mentre martedì 11 sarà la volta di “Alaboca la patata”. Sabato 15 ci sarà il Corteo delle rappresentanze Rionali e a seguire la veglia fino all’alba attendendo la Giostra della Quintana della rivincita che si correrà domenica 16, nel pomeriggio, al Campo de li Giochi “Marcello Formica e Paolo Giusti”.

