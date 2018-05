Foligno, Giostra della Quintana: vandali assaltano la taverna del rione la Mora. Il priore: «O si trova una soluzione di sicurezza o lasciamo»

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Nuovo assalto notturno ai danni della taverna del rione La Mora, accolta negli spazi degli Orti Orfini, in centro storico a Foligno. Chi ha agito è entrato in azione nella notte tra martedì e mercoledì ribaltando i tavoli nell'area esterna dedicati alle attività di taverna in via sta della Giostra della Quintana che si correrà in giugno, rompendo bottiglie di vetro e imbrattando i muri a colpi di vernice. «Hanno anche provato - dice il priore Alessio Albani - a forzare uno degli accessi all'immobile. La struttura è dotata di allarme e probabilmente i balordi se ne sono accorti ed hanno desistito. Resta il fatto che siamo costretti a confrontarci con un problema sicurezza davvero enorme. La struttura degli Orti Orfini è bellissima, ci ha accolto dopo che il terremoto ha imposto a La Mora di abbandonare la taverna storica di via Colomba Antonietti. Con i nostri rionali abbiamo riassunto il senso vero del volontariato dando una nuova immagine agli Orti Orfini che, grazie alla convenzione col Comune, sono aperti anche al pubblico. Ora però non si può più andare avanti così. La notte quella zona della città, tra via Isolabella e via San Giovanni dell'Acqua pare essere terra di nessuno. In più occasioni, e a spese nostre, abbiamo riparato i buchi sulla rete di recinzione e abbiamo fatto anche molto altro. Ora se la situazione rimarrà tale - conclude Albani - ci vedremo costretti a lasciare gli Orti Orfini e cercare una soluzione diversa per la vita rionale»

