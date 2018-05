Foligno, donna finisce nel fiume e muore. Ragazzo si tuffa in acqua per tentare di salvarla. Soccorsi inutili.

FOLIGNO - Una donna - si tratterebbe di una anziana - è morta venerdì mattina poco dopo le 9, dopo essere finita nelle acque dle fiume Topino in zona via IV Novembre. Nonsi sa se...

PERUGIA - L'appuntamento è per stasera alle 21.00, quando al Parco del Sorriso di Serenella, di fronte al Residence Chianelli che ospita pazienti in cura presso i reparti di oncoematologia...

TERNI Una giovane ternana di 32 anni è morta in seguito ad un incidente stradale avvenuto questa sera, alle ore 22, in via dei Colli, nei pressi di via del Cerqueto, a Terni. La...