Foligno, il furto diventa rapina, il dirigente del Commissariato di Polizia interviene per fermare i balordi e viene scaraventato in terra. Scatta la caccia alla coppia

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Rubano una maglietta, una camicia e un cappellino all'interno del negozio cinese in via Garibaldi, nel centro storico di Foligno. La proprietaria li scopre e inizia ad urlare contro gli autori del furto, una coppia di uomini di colore. In quel momento all'esterno dell'attività stava passando a piedi il dirigente del Commissariato di Polizia di Foligno, il vicequestore aggiunto Bruno Antonini. L'ufficiale, al momento in abiti civili, è prontamente intervenuto per bloccare la coppia di malintenzionati. Uno è stato stoppato arpionando letteralmente lo zainetto che portava al seguito e che, nella foga di far perdere le proprie tracce s'è lacerato. Il secondo, fermato fisicamente, nelle manovre di blocco dell'uno - il poliziotto - contro due - i balordi - ha spinto in terra il vicequestore. I due sono per il momento riusciti ad allontanarsi ma ci sarebbero già elementi importanti per stringere il cerchio intorno a loro. Il negozio, mentre la caccia all'uomo è scattata nell'immediatezza dei fatti, è stato raggiunto dagli investigatori dell'Anticrimine e della Scientifica del Commissariato che si trova sempre in via Garibaldi a poche centinaia di metri dal luogo teatro del furto con fuga.

Venerdì 30 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:39



© RIPRODUZIONE RISERVATA