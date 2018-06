Il premier Giuseppe Conte ha completato la squadra di viceministri e sottosegretari al Governo. Non ce l'hanno fatta i deputato umbri del Movimento Cinque Stelle nè quelli del Centradestra ad ottenere un incarico come era successo nelle precedenti legisltrature con Gianpieto Bocci e Ilaria Borletti Buitoni. L'unico della nuova squadra che ha lavorato in Umbria è il senatore varesino Stefano Candiani che è stato il commissario della Lega in Umbria e uno degli artefici della rinascita del partito. A lui va l'incarico di sottosegretario all'Interno.

Mercoled├Č 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:37



