Narni, c'è un nuovo positivo: «Contagio in ambito ospedaliero»

Un nuovo caso di persona positiva a Narni. Lo annuncia il sindaco, Francesco De Rebotti, che spiega che «il soggetto non è correlato ai casi precedenti e la fonte di contagio risulta essere avvenuta in ambito ospedaliero ternano dove il soggetto era stato ricoverato due settimane fa per altra patologia. Il soggetto è quindi già da tempo in cura all'ospedale di Terni».

Secondo De rebotti «la situazione è monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari. Nel frattempo è arrivata conferma di guarigione ufficiale di due soggetti che hanno avuto entrambi due tamponi negativi a distanza di 24 ore uno dall'altro. Il totale dei casi presenti sul territorio narnese, entrambe in cura all'ospedale di Terni è quindi di due soggetti (la nostra signora "Maria" e il nuovo caso di stasera "Francesco"). Ad entrambi vanno i miei migliori auguri di pronta guarigione.Si rinnova l’invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le linee di comportamento fin qui adottate»

© RIPRODUZIONE RISERVATA