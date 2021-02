Nuovo colpo di mercato della Ternana Futsal: arriva il portoghese Tadeu Soares

Arriva dalla serie A del Lussemburgo il nuovo colpo di mercato della Ternana Futsal. La società rossoverde che milita nel campionato di serie B di calcio a 5 dopo avere ingaggiato la stella portoghese Thiago Machado ha piazzato un altro colpo sul mercato internazionale, ed ha contrattualizzato un altro giocatore lusitano, grazie al dinamismo del direttore sportivo Michele Carpinelli, abile a tessere la sua tela di trattative nella quale alla fine è caduto Tadeu Soares, un classe 1994 che è stato prelevato da una squadra della serie A del Lussemburgo, la F 91 Dudelange dove nelle prime quattro partite di campionato aveva finora realizzato 12 gol. Con Soares si conclude il mercato invernale della Ternana Futsal, che domani sarà impegnata in casa del Potenza Picena in una gara valevole per la diciottesima giornata di campionato dove spera di poter fare già esordire il neo rossoverde, se tra oggi e domani le pratiche burocratiche relative al tesseramento ed all’arrivo del transfer saranno completate in tempo utile. Tadeu Soares nel suo curriculum può vantare anche molti campionati sia in serie A che in serie A2 del Portogallo, una delle nazioni che hanno una tradizione più importante nel futsal a livello internazionale.

