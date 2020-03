Nuovo caso positivo a Castel Viscardo: il paziente già ricoverato a Perugia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono due i casi di positività al virus Covid-19 registrati nel comune di Castel Viscardo (Terni). Dopo il primo che ha riguardato un uomo che si trova al momento ricoverato al "Santa Maria" di Terni, nella mattina di venerdì 20 marzo, il sindaco Daniele Longaroni, ha comunicato il secondo caso."Ci è stato comunicato dalla Usl Umbria 2 - spiega in una nota stampa - che un cittadino residente a Castel Viscardo, che si trovava già ricoverato presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia per altra patologia è risultato positivo al tampone per Covid19. Mandiamo un grande abbraccio alla persona ammalata che si trova attualmente ricoverata, ed ai familiari che sono stati posti in isolamento fiduciario dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Umbria 2 distretto di Orvieto. Si rinnova l’appello ad attenersi rigorosamente alle norme imposte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e quindi di restare a casa e uscire soltanto per motivi di lavoro o di comprovata necessità."