Nuovo acquisto in casa Narnese, arriva dal Cannara il difensore Leonardo Moracci

Colpo grosso della Narnese che ha ufficializzato oggi, giovedì 3 febbraio, l'ingaggio del difensore Leonardo Moracci, classe '87, proveniente dal Cannara (Serie D). Il centrale nativo di Todi ha militato nelle ultime stagioni nel

Montevarchi, nella Sangiustese, con la maglia del Flaminia, a Cassino, Pomigliano, Ischia, Paganese, Castel Rigone, Portogruaro, tra le tante.

Moracci, elemento di grande esperienza, a inizio carriera è stato tesserato dal Chievo Verona, giocando poi in prestito in squadre importanti come Alessandria e Lecco. Il neo acquisto non sarà però disponibile per la gara di domenica 6 febbraio a Castel del Piano a causa della giornata di squalifica per il rosso rimediato domenica scorsa nella gara con il Poggibonsi.