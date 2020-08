© RIPRODUZIONE RISERVATA

Largo Villa Glori all'angolo con corso Tacito, via Primo Maggio all'altezza della fermata del bus, l'ex foresteria di Corso Tacito, dal e piazza Tacito verso viale della Stazione, piazza dell'Olmo all'angolo con la palazzina Struzzi e via Cavour di fronte all'archivio di Stato. In questi punti verranno installate nuove telecamere di sicurezza da parte del Comune di Terni. La collocazione delle nuove postazioni fisse è stata presa dal gruppo di lavoro sulla videosorveglianza costituitosi presso la Questura, nell'ambito del progetto DivertiAmoci voluto dal questore Roberto Massucci per trovare un equilibrio alla movida ternana tra gli interessi dei residenti e quelli dei commercianti. Affidati alla ditta Punto e Linea, i lavori per installare le nuove telecamere di sicurezza sono già iniziati.Salgono così a quarantotto gli occhi elettronici attivi in città per garantire la sicurezza, con i nuovi dispositivi che sono stati installati per monitorare più da vicino le serate della movida ternana.Occhi elettronici che si uniranno allo sguardo attento dei vigilantes, che da qualche settimana hanno preso servizio nelle vie più frequentare della movida ternana, sul modello degli steward presenti negli stadi di calcio.Una rete, quella della videosorveglianza del Comune, destinata a crescere nei prossimi mesi grazie al contributo della Fondazione Carit che ha messo a disposizione trentamila euro per l'acquisto di nuove telecamere.Una copertura capillare che però deve fare i conti con un buco che sta creando non pochi disservizi. Si tratta dell'assenza di telecamere all'esterno degli ascensori di servizio della nuova passerella Gino Papuli, che collega la stazione, piazza Dante, con il parcheggio di via Proietti Divi. Ascensori che ormai da diverse settimane sono fuori servizio, spenti, proprio perché non è garantito il servizio di videosorveglianza. Al contrario, la normativa in materia, prevede la presenza di una telecamera di sicurezza per consentire il funzionamento di un ascensore pubblico. Persone anziane con difficoltà a camminare, mamme con il passeggino e persone disabili. Questi i soggetti che più di tutti hanno bisogno dell'ascensore per percorrere la passerella Gino Papuli. Un passaggio che è risultato molto utile non solo ai pendolari, ma anche a tutti coloro che hanno così la possibilità di raggiungere il centro dal parcheggio di via Proietti Divi.