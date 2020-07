PERUGIA - Dopo i falsi incaricati della compagnia elettrica e i sedicenti responsabili di una banca, le truffe ai danni dei cittadini passano per una delle figure più amate e rispettate: i vigili del fuoco. È lo stesso comando provinciale che, attraverso un amministratore della pagina social usata per dare notizie degli interventi dei pompieri, avvisa la cittadinanza di un nuovo rischio beffa, con la scusa della vendita di prodotti per la sicurezza contro il fuoco in casa.

«Alcuni cittadini – si legge in un post sulla pagina Facebook Vigili del fuoco Perugia - ci hanno contattato per avere informazioni riguardo un "tizio" che sta girando per Perugia e si spaccia per un responsabile dei vigili del fuoco del nostro comando, dai racconti sembra che cerca di vendere oggetti riguardo la sicurezza antincendio o riviste non ben identificate. Posto che come corpo nazionale non facciamo, né faremo mai, vendita porta a porta, se qualcuno vi contatta a nostro nome o come addetto dei vigili del fuoco, prendete la scusa di andare di fretta, fatevi dare un recapito telefonico e denunciate tutto alla finanza». Un invito ma soprattutto un appello per stare all'erta contro chi vuole approfittare proprio della buona fede dei cittadini, sfruttando il rispetto nei confronti dei pompieri. «A voi non costa nulla – chiude il post di avviso -, lui probabilmente vince una denuncia, ma sicuramente qualcun altro si salva da questa truffa grazie alle vostre segnalazioni».

Insomma, occhi aperti, ma soprattutto portafogli chiuso.

