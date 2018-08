di Michele Bellucci

PERUGIA - «L’idea è nata quasi per gioco l’anno scorso quando una sera con un gruppo di amici abbiamo detto “proviamo a fare questo evento”. Poi quest’anno già a primavera cominciavano a chiederci quando l’avremmo rifatto e così è successo di nuovo». A riassumere in poche parole la storia della manifestazione "Friends on truck" è Sauro Ciccola, umbro di nascita ma ormai da oltre vent’anni trasferitosi in California per seguire la sua passione lavorativa come “preparatore del suono" per grandi star. Dagli Eagles ai Deep Purple passando da Michael Jackson, l’esperienza sui palchi internazionali ha spinto Ciccola e “i ragazzi del Funny Bar” (così si definisce il gruppo di amici) ad organizzare l’evento andato in scena a Miralduolo di Torgiano lo scorso giugno. Musica e solidarietà, visto che tutto il ricavato è stato dato all’Aronc: con l’incasso della seconda edizione di "Friends on truck" verrà realizzata una nuova sala d’attesa per i pazienti di radioterapia oncologica. «Questa edizione è andata meglio della precedente - ammette Ciccola - anche se già l’anno scorso eravamo riusciti a raccogliere una cifra importante per l’associazione Chianelli. Abbiamo quindi realizzato un carrello per la musica-terapia, completamente sterile, con iPad, scheda audio, microfoni, tastiera e una cassa. Grazie a questa attrezzatura il dottore suona con i piccoli pazienti e poi, dopo un rapido lavoro di finalizzazione, può dargli un cd con la musica da loro realizzata.



Del resto lo scopo di questa iniziativa è proprio il riunire intorno a un palco persone unite da un positivo spirito di condivisione». Il nome "Friends on truck" è ispirato al fatto che le band si esibiscono sul retro di un camion. Sul palco quest’anno sono saliti Sex Mutants, Lucertole del Folk, Blizzards, Lady Mara, Anima Kom, Just Now e High Voltage, presentati da Elisabetta Cardinali. La riuscita dell’evento lascia presagire che l’anno prossimo sarà presente anche qualche ospite internazionale: «I musicisti si sono già prenotati tutti per essere presenti anche l’anno prossimo - anticipa il tecnico del suono, che tre giorni fa era sul palco a lavorare con Ben Harper - ma vogliamo fare in modo che ci sia il giusto tempo per ogni formazione di suonare. Va beh che riusciamo a fare cambi palco velocissimi, meglio di San Remo! L’anno scorso per poco non c’era anche il grande chitarrista Steff Burns, sarebbe venuto gratis ma purtroppo aveva già un impegno per quella sera».



"Friends on truck" è un evento che si avvia a diventare appuntamento fisso nell'estate perugina, grazie alla passione de “i ragazzi del Funny Bar” e alle conoscenze di Ciccola in ambito musicale. Fondamentale poi il supporto di tante realtà del territorio che hanno voluto contribuire affinché la serata di raccolta fondi avesse successo: Tosti Marcello, Terre Margaritelli, Santino - L’arte del Pane e del Dolce, Dream’s Sound Service, Eismann - Filiale Perugia, Romcaffe’, Self Perugia, D.V. Auto, Double D Division, Porzi - Impresa Boschiva, Tecnogru, Todis Ponte San Giovanni, Becchetti Walter, Grifolatte Agroalimentare, Top Service, Grafidea, Illux, Monacchia Elettromeccanica, Marinelli Italiano, Digilio Teloni, Gianvittorio Pirotecnica, Mago Andrea, Ferramenta Ferriera, Nostrano Pub e Don Giuseppe per la Parrocchia San Rocco.



Intanto Sauro Ciccola continua a frequentare i più importanti palchi statunitensi, con qualche puntata in Italia solo in occasioni particolari: «Lavorare lì è tutta un’altra storia, non sei considerato un nulla ma ci si sente come in una famiglia. Certo, ora c’è un po’ di rallentamento nel mondo dello showbiz, ma durerà 7-8 mesi e poi ripartirà tutto: lì non perdono tempo e soprattutto non esiste il “low-budget”! Più lavori con lo stesso artista e più, per Legge, lo stipendio aumenta». L’esperienza di Ciccola è stata importante anche durante l’ultimo Umbria Jazz, dove ha lavorato sul main-stage del Santa Giuliana: «Chi mi è piaciuto di più? Kyle Eastwood, che non sapevo nemmeno fosse un musicista. E’ salito sul palco portandosi dietro un contrabbasso gigantesco e si è messo ad attaccare i cavi dicendo “sono arrivato in ritardo, è colpa mia, quindi faccio da solo”. Il ritardo era di 5 minuti e mi sono avvicinato dicendogli che non c’era problema, dicendo per scherzo “a patto che darai un abbraccio a tuo padre da parte mia”. Come risposta mi ha dato il numero per quando tornerò in California, dicendo che dovrò andarlo a trovare!».

