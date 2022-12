Domenica 11 Dicembre 2022, 10:49

TERNI Pensato per potenziare i posti letto contro il covid, il cosiddetto modulo Arcuri verrà riutilizzato dal Santa Maria per la rianimazione. Ma non per aumentarne la capacità di ricovero, piuttosto per sostituire momentaneamente il reparto, visto che presto prenderanno il via i lavori di ristrutturazione e ammodernamento della rianimazione del Santa Maria. Una soluzione che i vertici dell'ospedale di Terni hanno deciso di adottare dopo che dalla Regione è arrivato il via libera alla concessione in comodato gratuito della struttura, su proposta dell'assessore regionale con delega alla Protezione civile, Enrico Melasecche. Con la fine dello stato di emergenza, il container montato in prossimità del Pronto soccorso poteva essere smontato, per essere consegnato proprio alla Protezione civile dell'Umbria. I vertici del Santa Maria però hanno fatto richiesta alla Regione di poter tenere la struttura, come prevede la normativa in materia che permette a Palazzo Donini di cedere i beni ai soggetti utilizzatori a titolo gratuito. E così è stato, con la Regione che il 7 dicembre scorso ha deliberato la cessione a titolo gratuito del container all'ospedale di Terni per le loro finalità istituzionali. In sostanza, il Santa Maria può farne quello che meglio crede, ovviamente con il fine di potenziare i servizi sanitari offerti dall'ospedale di Terni. E nell'immediato il modulo Arcuri verrà subito utilizzato per traslocare al suo interno la rianimazione. «Presto - spiegano dal Santa Maria - partiranno i lavori per rendere più efficiente e moderna la rianimazione. Per questo abbiamo chiesto alla Regione di poter utilizzare il container al fine di trasferire momentaneamente al suo interno i letti della rianimazione». Terminati i lavori, il reparto tornerà al suo posto ma per il modulo Arcuri già si pensa a possibili altri utilizzi. Primo tra tutti quello di cuscinetto per il Pronto soccorso. «È una delle ipotesi che stiamo studiando, quella di utilizzare il container - proseguono dal Santa Maria - a supporto del Pronto soccorso, così da alleggerire il carico di lavoro sull'emergenza urgenza».

Comune di Todi, Usl1, Usl2, e Comune di Città di Castello sono le altre realtà che hanno chiesto alla Regione di tenersi il container. L'Usl 1 per i moduli assegnati a Branca di Gubbio (3), Assisi ( 1), Pantalla di Todi ( 1) e Umbertide ( 1), mentre per quello che riguarda la Usl 2 solo quello assegnato all'ospedale di Norcia. Hanno invece optato per la restituzione del container l'Azienda ospedaliera di Perugia e le strutture della Usl 2 di Cascia, Orvieto, Spoleto e Foligno.