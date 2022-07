Nuoto, gli agonisti tornano a "casa": ripresi gli allenamenti alle piscine dello stadio

La Gan, Grande accademia del nuoto Terni è tornata “a casa”. Da giovedì pomeriggio i giovani atleti sono tornati a nuotare nella piscina di viale dello Stadio. Sono stati loro gli ultimi agonisti ad allenarsi qui prima della chiusura e i primi a tornare alla riapertura sotto la nuova gestione della Virtus Buonconvento. Per i ragazzi e le loro famiglie sono stati mesi difficilissimi, costretti a trovare un impianto alternativo in cui proseguire la preparazione agonistica. Lasciati nell’incertezza sul futuro e sul prosieguo dell’attività, hanno stretto i denti i nuotatori, e più di loro, le loro famiglie che, pur avendo pagato l’abbonamento, hanno rimesso le mani al portafogli per consentire ai giovani di andare ad allenarsi in altre strutture: prima in quelle cittadine, poi anche a Sangemini e Todi. Hanno fatto un lavoro straordinario di “collante”, gli allenatori che hanno sofferto insieme ai ragazzi ma hanno tenuto unito il gruppo anche quando, visto il disimpegno della società sportiva, avrebbero potuto mollare e guardare al loro futuro e ad altre realtà. Tutti ci hanno messo cuore, sudore, impegno e costanza. I risultati sul piano agonistico sono arrivati. Il gruppo, che per questa stagione si chiamerà ancora Stadium Wellness & Healt, ad aprile in occasione degli Swimming Games Open di Rimini, ha conquistato 29 podi per i più piccoli e 43 per i più grandi, con 24 titoli di campione Aics; a maggio il terzo posto nel campionato regionale categoria esordienti B che si è disputato ad Amelia; quinto posto al 1° meeting nazionale dell’Acciaio città di Terni; quarto alle le finali regionali di nuoto categoria esordienti; e ancora un podio, il terzo posto, a giugno al 4° trofeo di Prato. Ora il ritorno alle piscine dello Stadio.

«Il ritorno è una cosa bellissima, per voi atleti e per i cittadini di Terni» ha commentato Carlo Pezzanera, responsabile provinciale e consigliere regionale Fin. Nel giorno della riapertura lo stesso Pezzanera ha sottolineato che «l’unica piscina olimpionica in città è questa». Ha anche ricordato ed elogiato «il sacrificio delle famiglie che hanno fatto sforzi notevoli per consentire ai figli di continuare ad allenarsi».

«Terni – ha concluso Pezzanera – ha bisogno di impianti e di impianti aperti». L’auspicio del rappresentante Fin è che la struttura possa tornare ad ospitare importanti eventi sportivi come in passato.