Numeri telefonici d’emergenza a Calvi a causa dell’incendio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’incendio ha mandato in tilt pure le linee telefoniche: lo ha fatto sapere il comune di Calvi dell’Umbria, Guido Grillini, il sindaco, che ha anche attivato altre linee per telefoni cellulari per potersi collegare col comune. Ecco la nota del Sindaco Grillini: ”A causa del grave incendio nei boschi a nord di Calvi, incendio che ha danneggiato le linee telefoniche della zona, le telefonate entranti negli uffici comunali sono difficoltose. Per sopperire al problema abbiamo immediatamente attivato dei numeri di emergenza per i cittadini che hanno necessità di comunicare con gli uffici comunali, sperando che a breve la società telefonica possa riparare i tanti cavi danneggiati”. I numeri telefonici disponibili sono il 3494633776 e 335 1397060.Tra l’altro anche nella giornata odierna, sabato, c’è stato una recrudescenza dell’incendio che aveva devastato la campagna tra Calvi ed Otricoli e che aveva visto anche l’intervento di Canadair per spegnere l’incendio.