TERNI Il principio è quello della massima precauzione, in attesa dei dati, ma intanto l'allarme è stato lanciato, con tanto di zona rossa da rispettare. «I cittadini - ordina il sindaco Leonardo Latini nell'ordinanza firmata ieri notte - residenti nell’area individuata nel raggio di 3 km dall’incendio sono tenuti a mantenere chiuse le finestre delle proprie abitazioni, limitando le uscite all’esterno se non per necessità». Ecco la mappa della zona rossa. Il provvedimento resterà in vigore fino a quando non si conosceranno gli esiti dei campionamenti dell'aria che l'Arpa ha avviato non appena è divampato l'incendio alla Ferrocart, azienda che si occupa dello stoccaggio e del riciclo di rifiuti. «L'Arpa - spiegano da Palazzo Spada - ha installato un campionatore di particolato atmosferico Eco Emergency per valutare la qualità dell’aria in prossimità dell’incendio, con particolare riferimento al particolato, alle diossine e ad altri microinquinanti». Una volta stabilito cosa è finito nell'aria, e cosa si sono respirati i ternani per tutta la giornata di domenica, il sindaco prenderà altre decisioni, tra cui rimuovere o meno la zona rossa. Ma anche applicare nuove restrizioni, oltre a quelle già applicate come la chiusura delle scuole.