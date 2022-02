Domenica 27 Febbraio 2022, 09:01

PERUGIA Sono un centinaio i primi umbri che si sono prenotati per ricevere il vaccino Novavax che sarà consegnato oggi per la prima volta nella regione. Si tratta di assistiti che non avevano ancora ricevuto la prima dose, parte di quei 64mila over 12 che finora sono rimasti ai margini della profilassi. Altrettanti, invece, hanno avuto una storia di vaccinazione, infezione e successiva guarigione. Prosegue intanto la discesa della curva epidemica, grazie ai 729 nuovi casi registrati venerdì, il dato più basso emerso nei giorni feriali dal 22 dicembre.

Ieri si sono aperte le prenotazioni relative al vaccino Novavax del quale oggi, secondo quanto garantito da Roma, arriveranno le prime 14mila dosi. Alle 18 di ieri, in 92 risultavano prenotati tramite il portale regionale vaccinocovid.regione.umbria.it. Le somministrazioni prenderanno il via martedì primo marzo nei 20 punti vaccinali territoriali “taggati” proprio col marchio Novavax, 15 in provincia di Perugia, 5 in quella di Terni. Dal report settimanale sui vaccini, realizzato dalla struttura commissariale centrale, emerge intanto che la popolazione vaccinabile, che non ha ricevuto alcuna dose e non è guarita dal Covid, in due settimane in Umbria è scesa del 9,5%. Al 25 febbraio risultano 67.702 assistiti con più di cinque anni, privi di alcuna copertura mentre tra gli over 12 il totale dei no-vax (compresi i guariti) è sceso a 64mila unità. L’estrazione degli open data della struttura commissariale centrale evidenzia per l’Umbria 27.602 persone guarite senza aver ricevuto alcuna somministrazione. Sono invece 66.189 coloro che avendo ricevuto anche solo una dose si sono infettati e ora risultano guariti: si tratta dell’8,9% delle persone immunizzate o in attesa di richiamo, quota maggiore rispetto al dato italiano, pari all’8,6%. Soggetti per i quali l’infezione può fungere da richiamo, anche ai fini del Green pass.

Nell’ultima settimana intanto le somministrazioni sono continuate a scendere: meno di 10mila con una media di 1.400 iniezioni quotidiane, 267 delle quali pediatriche. Una campagna, quella tra i giovanissimi, che si è arenata e al momento solo il 38,2% della fascia 5-11 anni risulta aver ricevuto almeno una dose. In generale, nell’ultima settimana le somministrazioni pediatriche sono scese del 37%, mentre i nuovi vaccinati del 59% (solo 129 nella settimana 19-25 febbraio). Sono quasi 571mila gli umbri che hanno ricevuto la dose booster, con una copertura dell’85,4% della platea indicata dalla regione e composta da persone con più di 12 anni.

Sul versante epidemico, la curva continua a scendere: 729 i nuovi casi inseriti nell’ultimo bollettino, il dato feriale più basso dal 22 dicembre, che fa scendere a 631,6 l’incidenza settimanale per 100mila abitanti, a 780 la media mobile settimanale (-16 in un giorno) dei casi giornalieri. Parallelamente si contano quattro pazienti in meno in terapia intensiva (148 il totale) e sempre 7 degenti in terapia intensiva. Dopo lo zero registrato giovedì, venerdì ci sono stati altri 4 decessi, a Città della Pieve, Foligno, Bettona e Perugia, ma la curva resta ferma a 16 casi letali settimanali.