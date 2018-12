ORVIETO Sono andati a funghi senza farsi troppi problemi ma malgrado la loro età, 90 anni, nelle campagne di Osarella, tra Corbara e Baschi.. Uno di loro si è allontanato troppo d'altro perdendo l’orientamento e il compagno, non vedendolo più, ha lanciato l’allarme facendo scattare le ricerche da parte di carabinieri e vigili del fuoco di Orvieto. Sono stati quest’ultimi, poi, a ritrovarlo in buone condizioni di salute, un paio di ore dopo. Per l'anziano tanta paura ed un lieve stato di choc. Poi, l'abbraccio con i compagni. Ultimo aggiornamento: 16:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA